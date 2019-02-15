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Курс казахстанского тенге в Москве

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Москвы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы
покупка продажа
KZT
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
14,90
Москоммерцбанк
17,75
Москоммерцбанк
Банк KZT Время обновления
Покупка Продажа
Москоммерцбанк 14,90 17,75 15.02.2019 10:37

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