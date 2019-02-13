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Тинькофф Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

All Games

Visa Platinum «All Games» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
4 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • супермаркеты
  • игры

за покупки по карте начисляются баллы, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 календарных дней полную стоимость товаров, приобретенных в категории "Магазины электроники", в Xbox, PlayStation Store, 1C Интерес и др. по курсу 1 бонус = 1 рубль:

  • 5% от суммы покупок в Steam, Origin, 1С Интерес, Blizzard, Nintendo, Riot Games, Fortnite, GOG.com, Xbox Games и PlayStation Store;
  • 2% в категориях "Рестораны" и "Фаст Фуд";
  • 1% за прочие покупки, в том числе в категории "Кино" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка

макс. 6 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 3 года; за компенсацию покупки стоимостью менее 1 000 руб. списывается 1 000 баллов

Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок более 3 000 руб. в расчетном месяце
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽

99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;
  • начисление процентов на остаток
Особые ограничения
  • карта геймера с никнеймом;
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 11:12
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
4 заявки за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «All Games» в 1 городе России
19 906
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам