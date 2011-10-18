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Дебетовые карты в банке «Солидарность»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Солидарность». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

10 дебетовых карт

China UnionPay «Diamond» — Солидарность (Самара)
Union Pay Diamond
UnionPay Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 есть нет
евро нет 60 есть нет
China UnionPay «Gold» — Солидарность (Самара)
Union Pay Gold
UnionPay Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 есть нет
евро нет 5 есть нет
Visa Classic — Солидарность (Самара)
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Visa Electron — Солидарность (Самара)
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 5 нет нет
Visa Gold — Солидарность (Самара)
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 40 нет нет
Visa Infinite — Солидарность (Самара)
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 10 000 нет нет
доллар США нет 140 нет нет
евро нет 140 нет нет
Visa Electron — Солидарность (Самара)
Дебетовая Instant Issue
Visa Electron Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Platinum — Солидарность (Самара)
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 5 000 нет нет
доллар США нет 70 нет нет
евро нет 70 нет нет
Мир Классическая — Солидарность (Самара)
Мир Привилегия
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 - 350 нет нет
Мир Классическая — Солидарность (Самара)
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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