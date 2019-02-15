Курс казахстанского тенге в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|KZT
|
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
|
14,90
Москоммерцбанк
|
17,75
Москоммерцбанк
|Банк
|KZT
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Москоммерцбанк
|14,90
|17,75
|15.02.2019 11:31
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