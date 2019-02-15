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Курс казахстанского тенге в Омске

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Омске на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Омска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Омска
покупка продажа
KZT
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
16,00
Эксперт Банк
19,00
Эксперт Банк
Банк KZT Время обновления
Покупка Продажа
Эксперт Банк 16,00 19,00 15.02.2019 10:53

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