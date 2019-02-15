Курс казахстанского тенге в Омскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Омске на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Омска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Омска
|покупка
|продажа
|KZT
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17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
|
16,00
Эксперт Банк
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19,00
Эксперт Банк
|Банк
|KZT
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Эксперт Банк
|16,00
|19,00
|15.02.2019 10:53
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