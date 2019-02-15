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Курс казахстанского тенге в Перми

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Перми на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Перми.

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KZT
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
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