Умная карта
- ставка от 27,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 2 388 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- Visa Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Google Pay
- 0% при сумме покупок до 4 999,99 руб.;
- 3% в категории максимальных трат при сумме покупок от 5 000 до 15 000 руб. в месяц;
- 5% в категории максимальных трат при сумме покупок от 15 000 до 75 000 руб. в месяц;
- 10% в категории максимальных трат при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
- 1% на остальные категории
категории для повышенного начисления: "АЗС/Парковки", "Кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд", "Детские товары и развитие", "Одежда и обувь", "Кино и развлечения", "Фитнес и спортивные товары", "СПА, Салоны красоты и косметика", "Медицинские услуги и аптеки", "Дом, дача и бытовая техника"
- если максимальная сумма покупок приходится на категорию, которой нет в списке, повышенный cash back начисляется на следующую по сумме категорию;
- если доля покупок в категории повышенного cash back превышает 30% от суммы покупок за месяц, то на сумму превышения начисление происходит в соответствии с категорией стандартного cash back;
- переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
- Для путешествий
начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):
- 1 миля - за покупки от 5 000 до 15 000 руб.;
- 2 мили - от 15 000 до 75 000 руб.;
- 4 мили - от 75 000 руб.
премиальные мили начисляются за покупки с использованием сервиса «Газпромбанк – Travel»:
- 6% от стоимости забронированного отеля;
- 5% от стоимости ж/д билета;
- 4% от стоимости бронирования автомобиля; от стоимости билета на автобус;
- 3% от стоимости тура;
- 2% от стоимости авиабилета
кол-во миль не ограничено; курс обмена: 1 миля = 1 руб.
- переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
199 руб. в месяц
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
- срок действия карты - 3 года;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- СМС-информирование - бесплатно;
- бесплатная курьерская доставка в Москве и Санкт-Петербурге;
- СМС-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно;
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы задолженности
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы или cash back на выбор
- повышенный cash back 10% можно получить только при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц
- льготный период не распространяется на снятие наличных
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Умная карта» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 24 786 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 292 296 руб. , годовое обслуживание: 2 388 руб.
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
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