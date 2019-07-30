подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.

до 150 000 руб. - по паспорту; до 600 000 руб. - при наличии док-тов о доходе и месте работы

начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):

категории для повышенного начисления: "АЗС/Парковки", "Кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд", "Детские товары и развитие", "Одежда и обувь", "Кино и развлечения", "Фитнес и спортивные товары", "СПА, Салоны красоты и косметика", "Медицинские услуги и аптеки", "Дом, дача и бытовая техника"

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Умная карта» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 24 786 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 292 296 руб. , годовое обслуживание: 2 388 руб.