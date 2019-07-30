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Газпромбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Умная карта

Visa Gold «Visa Gold» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • ставка от 27,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 2 388 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Google Pay
Cash Back
до 10%
  • 0% при сумме покупок до 4 999,99 руб.;
  • 3% в категории максимальных трат при сумме покупок от 5 000 до 15 000 руб. в месяц;
  • 5% в категории максимальных трат при сумме покупок от 15 000 до 75 000 руб. в месяц;
  • 10% в категории максимальных трат при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
  • 1% на остальные категории

категории для повышенного начисления: "АЗС/Парковки", "Кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд", "Детские товары и развитие", "Одежда и обувь", "Кино и развлечения", "Фитнес и спортивные товары", "СПА, Салоны красоты и косметика", "Медицинские услуги и аптеки", "Дом, дача и бытовая техника"

  • если максимальная сумма покупок приходится на категорию, которой нет в списке, повышенный cash back начисляется на следующую по сумме категорию;
  • если доля покупок в категории повышенного cash back превышает 30% от суммы покупок за месяц, то на сумму превышения начисление происходит в соответствии с категорией стандартного cash back;
  • переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
Бонусы
  • Для путешествий

начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):

  • 1 миля - за покупки от 5 000 до 15 000 руб.;
  • 2 мили - от 15 000 до 75 000 руб.;
  • 4 мили - от 75 000 руб.

премиальные мили начисляются за покупки с использованием сервиса «Газпромбанк – Travel»:

  • 6% от стоимости забронированного отеля;
  • 5% от стоимости ж/д билета;
  • 4% от стоимости бронирования автомобиля; от стоимости билета на автобус;
  • 3% от стоимости тура;
  • 2% от стоимости авиабилета

кол-во миль не ограничено; курс обмена: 1 миля = 1 руб.

  • переключение между cash back и милями возможно ежемесячно через отделение банка, накопленные мили / cash back при этом не сгорают
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 388 ₽

199 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Дополнительная информация
  • срок действия карты - 3 года;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • бесплатная курьерская доставка в Москве и Санкт-Петербурге;
  • СМС-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
до 150 000 руб. - по паспорту; до 600 000 руб. - при наличии док-тов о доходе и месте работы
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27,9% до 32,9%
27,9% годовых - на покупки; 32,9% годовых - снятие наличных и переводы
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы или cash back на выбор
Минусы
  • повышенный cash back 10% можно получить только при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц
Особые ограничения
  • льготный период не распространяется на снятие наличных
Дата актуализации
30.07.2019 17:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Умная карта» с лимитом 600 000 руб. беспроцентный период составит до 62 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 24 786 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 292 296 руб. , годовое обслуживание: 2 388 руб.

Кредитная карта «Умная карта» в 216 городах России
923
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Справочная информация
Банк ГПБ (АО)
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
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Сайт
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