Узбекский сум – официальная валюта Республики Узбекистан. Банковский код – UZS. 1 сум равен 100 тийинам. В обращении находятся банкноты достоинством 1 000, 500, 200, 100, 50, 25, 10, 5, 3 и 1 сум, до настоящего времени считаются законным платежным средством, но используются редко монеты в 10, 5 и 1 сум.

На лицевой стороне банкнот расположен номинал в орнаментальном обрамлении. На обороте изображены памятники архитектуры республики: на банкноте номиналом 1 сум – Большой академический театр им. А. Навои в Ташкенте; 3 сума – памятник архитектуры XIV века Чашма-Аюб (источник воды в одном из старейших городов Средней Азии Бухаре); 5 сумов – монумент в память об Алишере Навои, среднеазиатском тюркском поэте и философе XIV века, установленный в Национальном парке Ташкента; 10 сумов – мавзолей завоевателя Амира Тимура, более известного как Тамерлан, памятник архитектуры XV века; 25 сумов – вид на комплекс мавзолеев Шахи Зинда в Самарканде; 50 сумов – ансамбль Шахи Зинда в Самарканде, куда входят несколько медресе XV–XVII столетий; 100 сумов – Дворец дружбы народов в Ташкенте; 200 сумов – фрагмент фасада медресе Шердор в Самарканде (изображение исторического герба Ирана – тигра, несущего на себе солнце); 500 сумов – памятник Тамерлану; 1 000 сумов – здание Национального музея истории Тимуридов в Ташкенте.

Монеты на аверсе содержат государственный герб и надпись «Узбекская Республика», на реверсе – номинал и контур карты страны на фоне трех полос, символизирующих трехцветный флаг.

История современного Узбекистана и денежных отношений на его территории уходит корнями в древнейшие времена. Уникальное расположение на Великом шелковом пути, соединяющем Европу и Азию, определяло развитие находившихся на территории нынешнего Узбекистана Хорезма и Бактрии. Первые монеты, найденные археологами, относятся к VI–IV векам до н. э., когда эти земли входили в состав Древней Персии. В IV столетии до н. э. Бактрия и Согдиана, несмотря на героическое сопротивление, пали под ударами армии Александра Македонского, золотые дарики и серебряные сикли – монеты персов были вытеснены деньгами древних эллинов. С I века н. э. на территории современного Узбекистана находилось Кушанское царство, о чем свидетельствуют найденные археологами бронзовые монеты с изображением древних властителей. В IV столетии оно было уничтожено кочевниками. С VII века началась эпоха арабского владычества. В XII веке эти земли вошли в государство Хорезм, а в XIII столетии оказались под властью Чингисхана.

Лишь в XIV веке произошло освобождение и объединение территорий под предводительством легендарного правителя Тимура из династии Тимуридов – Тамерлана, изображение которого украшает современные купюры Узбекистана.

После подъемов и падений Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств территория нынешнего Узбекистана с 1876 года стала частью Российской империи (это была Ферганская область российского Туркестана).

Несмотря на попытку стать самостоятельным государством после Февральской революции 1917 года в России, Туркменская (Кокандская) автономия продержалась только до февраля 1918-го. А сопротивление власти большевиков продолжалось вплоть до 1930-х годов. На территории Узбекской Советской Социалистической Республики, образованной в 1924 году из Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик, единственным законным платежным средством стал советский рубль.

Независимость Узбекистана была декларирована 31 августа 1991 года. Возникла необходимость в выпуске собственной национальной валюты. Было принято решение назвать ее сумом, т. к. на советских рублях именно этим словом обозначалась денежная единица по-узбекски. «Сум» в переводе с тюркских языков означает «чистый» (som alt1n — чистое золото) применительно к монетам.

Первыми сумами стали купоны, которые имели обращение на территории республики с 1992 года и изначально прилагались к рублям в соотношении 1 к 1. А в июле 1994-го президент страны объявил о денежной реформе – старые сумы обменивались на новые в соотношении 1000 к 1. Все банкноты, выпущенные с этого момента, остаются до сегодняшнего дня законным платежным средством. Оплата товаров или услуг в другой валюте в Узбекистане официально запрещена.

Республика богата полезными ископаемыми, 40% национального дохода она получает за счет экспорта нефти и газа, занимает четвертое место в мире по добыче золота, обладает богатейшими залежами урана. Но в то же время ВВП в пересчете на душу населения едва превышает 3 тыс. долларов в США в год, почти четверть страны живет за чертой бедности. Уровень инфляции остается высоким – около 16%.

Отношение инвесторов к Узбекистану неоднозначное. С одной стороны, вплоть до 2009 года он в отличие от других государств региона показывал стабильный 8-процентный рост экономики на фоне политической стабильности, а с другой – остается страной, в который рынок не вполне свободный, доступ корпораций на него зачастую определяется личными связями с правящей элитой. Обмен национальной валюты жестко контролируется, и официальный курс может расходиться с рыночным.

Обменный курс на весну 2012 года составляет за 1 тыс. сумов 0,54 доллара США, 0,41 евро или 15,78 российского рубля.

Наличную валюту на территории Узбекистана можно обменять в отделениях Национального банка и специализированных обменных пунктах. Параллельно существует черный рынок, где меняются не только доллары или евро, но и рубли, а курс более выгодный. Однако при этом велик риск столкнуться с мошенниками.