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Пятёрочка

Мир «Пятёрочка» — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • предоплаченная карта
Оформить карту
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay
Бонусы
  • супермаркеты

программа лояльности Выручай карта: за совершение операций по карте начисляются баллы, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 руб.:

  • 3 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму до 555 руб. за безналичные покупки в магазине "Пятёрочка";
  • 4 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму свыше 555 руб. за безналичные покупки в магазине "Пятёрочка";
  • 2 балла за каждые 20 руб. за покупки в любых других магазинах, в том числе и в сети Интернет;
  • 555 приветственных баллов за каждые 555 рублей в чеке в магазинах сети «Пятёрочка» в течение 6 месяцев, но не более 5 550 баллов.

При оплате покупок в магазине «Пятёрочка» с помощью наличных также могут быть начислены баллы, при этом необходимо будет предъявить кассиру банковскую карту «Пятёрочка» для сканирования штрих кода. В этом случае баллы по программе лояльности Выручай-карта буду ниже, размер их начисления составит:

  • 1 балл за каждые 20 рублей при сумме покупки менее 555 руб.;

  • 1 балл за каждые 10 рублей при сумме покупок свыше 555 руб.;

  • 9 баллов за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей, 4 балла за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей за покупки в день рождения

Максимальный размер вознаграждения за календарный месяц – не более 100 000 баллов. Срок действия начисленных баллов — 12 месяцев с момента их начисления.

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
3% годовых начисляются на остаток от 1 000 руб. до 49 999,99 руб., 5% годовых на остаток более 50 000 руб., при предъявлении пенсионного удостоверения на остаток более 50 000 руб. проценты начисляются в размере 6% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб.
Дополнительная информация
  • смена ПИН-кода - бесплатно;
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • бесплатное открытие и обслуживание сберегательного счета;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете (при открытие сберегательного счета);
  • бонусная программа;
  • моментальная выдача;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН других банков
Особые ограничения
  • карта открывается одновременно со сберегательным счетом
Дата актуализации
13.02.2019 15:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пятёрочка» в 1570 городах России
21 771
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба