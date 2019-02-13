Пятёрочка
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- предоплаченная карта
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay
- супермаркеты
программа лояльности Выручай карта: за совершение операций по карте начисляются баллы, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 руб.:
- 3 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму до 555 руб. за безналичные покупки в магазине "Пятёрочка";
- 4 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму свыше 555 руб. за безналичные покупки в магазине "Пятёрочка";
- 2 балла за каждые 20 руб. за покупки в любых других магазинах, в том числе и в сети Интернет;
- 555 приветственных баллов за каждые 555 рублей в чеке в магазинах сети «Пятёрочка» в течение 6 месяцев, но не более 5 550 баллов.
При оплате покупок в магазине «Пятёрочка» с помощью наличных также могут быть начислены баллы, при этом необходимо будет предъявить кассиру банковскую карту «Пятёрочка» для сканирования штрих кода. В этом случае баллы по программе лояльности Выручай-карта буду ниже, размер их начисления составит:
1 балл за каждые 20 рублей при сумме покупки менее 555 руб.;
1 балл за каждые 10 рублей при сумме покупок свыше 555 руб.;
9 баллов за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей, 4 балла за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей за покупки в день рождения
Максимальный размер вознаграждения за календарный месяц – не более 100 000 баллов. Срок действия начисленных баллов — 12 месяцев с момента их начисления.
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0%
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)
- смена ПИН-кода - бесплатно;
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- бесплатное открытие и обслуживание сберегательного счета;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
- при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
- постоянная
- постоянная
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете (при открытие сберегательного счета);
- бонусная программа;
- моментальная выдача;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН других банков
- карта открывается одновременно со сберегательным счетом
- российский рубль
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба