программа лояльности Выручай карта: за совершение операций по карте начисляются баллы, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 руб.:

3 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму до 555 руб. за безналичные покупки в магазине "Пятёрочка";

4 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму свыше 555 руб. за безналичные покупки в магазине "Пятёрочка";

2 балла за каждые 20 руб. за покупки в любых других магазинах, в том числе и в сети Интернет;

555 приветственных баллов за каждые 555 рублей в чеке в магазинах сети «Пятёрочка» в течение 6 месяцев, но не более 5 550 баллов.

При оплате покупок в магазине «Пятёрочка» с помощью наличных также могут быть начислены баллы, при этом необходимо будет предъявить кассиру банковскую карту «Пятёрочка» для сканирования штрих кода. В этом случае баллы по программе лояльности Выручай-карта буду ниже, размер их начисления составит:

1 балл за каждые 20 рублей при сумме покупки менее 555 руб.;

1 балл за каждые 10 рублей при сумме покупок свыше 555 руб.;

9 баллов за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей, 4 балла за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей за покупки в день рождения

Максимальный размер вознаграждения за календарный месяц – не более 100 000 баллов. Срок действия начисленных баллов — 12 месяцев с момента их начисления.