

Основное преимущество владения дебетовой картой Трансстройбанка — удобство. Она компактная, позволяет рассчитываться через терминал, заказывать товары в отечественных и зарубежных интернет-магазинах, снимать наличные в банкомате или кассе. Ее можно брать с собой во время поездок за границу, использовать, если понадобится перевести средства на другой счет.

Также с дебетовкой сложнее потерять деньги — если изделие попадет в руки злоумышленников, они не смогут сразу воспользоваться им, так как для проведения расчетных операций нужно знать пин-код. Владелец же легко может заблокировать собственный карт-счет, позвонив на горячую линию.

Выбор и оформление

Потребители, желающие выпустить дебетовку этой компании, могут воспользоваться нашим порталом. На сайте Банки.ру работает удобная система поиска, онлайн-калькулятор, «Народный рейтинг», поэтому изучить действующие предложения и выбрать среди них привлекательное для себя, не составит труда.

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