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Дебетовые карты в Трансстройбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Трансстройбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Mastercard Gold — Трансстройбанк
Дебетовая Mastercard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 26 нет нет
Mastercard Platinum — Трансстройбанк
Дебетовая Mastercard Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
доллар США нет 53 нет нет
евро нет 46 нет нет
Visa Platinum — Трансстройбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
доллар США нет 53 нет нет
евро нет 46 нет нет
Visa Gold — Трансстройбанк
Дебетовая Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 26 нет нет
Visa Gold — Трансстройбанк
Дебетовая (моментальная)
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 23 нет нет
евро нет 20 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Трансстройбанка

Все отзывы
4 511

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