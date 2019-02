Справка Banki.ru

Банк основан в 1994 году. После 1998 года вошел в холдинг Балтийской строительной компании (БСК), где принимал участие в развитии проектов, связанных в основном с железнодорожной и автодорожной сферами. В тот период кредитную организацию контролировал топ-менеджер БСК Игорь Найвальт. В феврале 2005 года банк присоединился к системе страхования вкладов физических лиц. В мае 2006 года произошла смена акционеров, и банк, несмотря на значительный отток средств, переключился на финансирование проектов в области недвижимости, таких как строительство гостиничных комплексов в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Иркутске и Нижнем Новгороде. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

На текущий момент основным акционером является президент и член совета директоров банка Петр Читипаховян, владеющий пакетом в 85,22% акций. Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (6,46%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%).

Сеть обслуживания Трансстройбанка, включающая в себя центральный офис, два операционных офиса, пять кредитно-кассовых офисов и три операционные кассы вне кассового узла, представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Липецке, Перми, Туапсе и Нижнем Новгороде. Держателям карт доступны шесть собственных банкоматов и устройства банка-партнера ПАО «Банк Уралсиб». На январь 2018 года списочная численность сотрудников составляла 176 человек (годом ранее — 187 человек).

Приоритетными направлениями своей деятельности банк называет расчетно-кассовое обслуживание и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а также комплексное банковское обслуживание состоятельных физических лиц и крупных вкладчиков, а также операции с долговыми ценными бумагами.

В перечень продуктов и услуг для корпоративных клиентов входят расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, размещение средств в банковские векселя и на депозиты, корпоративные и таможенные карты, торговый эквайринг, конверсионные операции, операции с драгметаллами, сопровождение внешнеторговых операций, аренда сейфовых ячеек, инкассация, интернет-банкинг.

Частным клиентам банк предлагает линейку вкладов, потребительское и ипотечное кредитование, банковские карты (Visa, MasterCard), открытие металлических счетов, денежные переводы по системам Western Union и «Золотая Корона», валютообменные операции, аренду банковских сейфов, интернет-банкинг и др.

В числе клиентов банка ООО «Автодор», ООО «Аренда Авто», ООО «БМД-Моторс», АО «Группа компаний «Инжглобал», ООО «Горстройгрупп», ООО «Западгазэнергоинвест», ООО «Интерторг», ООО «Корпорация Элком», ООО «Перспектива», ООО «Производственное управление № 1», ООО «Северный Альянс», ООО « Си-Уай Грибоедова Отель Лизинг», ООО «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций», АО «Тюменнефтекомплектгазстрой», ООО «Торговый дом «Гермес» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 8,5% (или 704,6 млн рублей), составив 7,6 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 40,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 38,7% до 40,4%, при этом их номинальный объем сократился на 138,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,7% до 16,9%, при этом их номинальный объем сократился на 516,3 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 14,3% до 16,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 54,1 млн рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 7,4% до 6,7%, при этом их номинальный объем сократился на 103,1 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,5% (или 43,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,5% и 84,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 150,1 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 89% и 11% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 62,9% до 65,9%, при этом их номинальный объем сократился на 218,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 21,8% до 20,6%, при этом их номинальный объем сократился на 246,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 3,4% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 89,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 122,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 1,8% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 24,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 218,6 млн рублей (или 4,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 89,4%. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, корпоративные ссуды были выданы предприятиям следующих отраслей экономики: торговли (41,8%), недвижимости и строительства (34,4%), лизинга (15,2%) и промышленности (7,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 62,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,5% до 2,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,5 млрд рублей (130,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 193,1 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.08.2018 составляет 1,2 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 885,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 32,9 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 9 млн рублей.

Совет директоров: Граат Арзуманян (председатель), Петр Читипаховян, Степан Читипаховян, Андрей Патронов, Андрей Полищук.

Правление: Степан Читипаховян (председатель), Сергей Фабрин, Галина Чунихина, Светлана Четкина (главный бухгалтер), Мурад Агарзаев, Диана Аникушина.

