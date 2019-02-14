Ежемесячный
Трансстройбанк,
Трансстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
151 032 ₽
Ставка
7,3%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 10 000 ₽
|5,55
|5,9
|6,7
|6,8
|6,9
|от 100 000 ₽
|5,75
|6
|6,9
|7
|7,1
|от 1 400 000 ₽
|6
|6,35
|7,15
|7,25
|7,3
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 300 $
|1,6
|1,75
|2
|2,1
|2,2
|от 20 000 $
|1,8
|2,1
|2,5
|2,6
|2,7
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 300 €
|0,1
|0,1
|0,15
|0,2
|0,2
|от 18 000 €
|0,1
|0,1
|0,3
|0,35
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 5 000 рублей, 150 долларов/евро;
- в течение 60 дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный» в 7 городах России
16 523
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 505-37-73(495) 786-37-73
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|ВИП
|7,9
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|7,8
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный онлайн
|7,5
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,25
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|6
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть