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Ежемесячный

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
151 032
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 10 000 ₽ 5,55 5,9 6,7 6,8 6,9
от 100 000 ₽ 5,75 6 6,9 7 7,1
от 1 400 000 ₽ 6 6,35 7,15 7,25 7,3
181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 300 $ 1,6 1,75 2 2,1 2,2
от 20 000 $ 1,8 2,1 2,5 2,6 2,7
181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 300 € 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2
от 18 000 € 0,1 0,1 0,3 0,35 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5 000 рублей, 150 долларов/евро;
  • в течение 60 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный» в 7 городах России
16 523
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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