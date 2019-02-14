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ВИП

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
350 242
Ставка
7,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 3 000 000 ₽ 6,6 7 7,3 7,7 7,8 7,9
91 день 181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 50 000 $ 1,4 2,1 2,4 2,9 3 3,1
от 625 000 $ 1,6 2,3 2,45 2,9 3 3,1
91 день 181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 50 000 € 0,1 0,2 0,3 0,55 0,45 0,45
от 625 000 € 0,1 0,35 0,4 0,55 0,45 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 000 рублей, 25 000 долларов/евро;
  • в течение первых 90 дней с момента заключения договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 3,3% до 7,8% в рублях, от 0,7% до 2,1% в долларах, от 0,05% до 0,35% годовых в евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ВИП» в 7 городах России
17 308
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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