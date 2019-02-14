ВИП
Трансстройбанк,
Трансстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
350 242 ₽
Ставка
7,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,6
|7
|7,3
|7,7
|7,8
|7,9
|91 день
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 50 000 $
|1,4
|2,1
|2,4
|2,9
|3
|3,1
|от 625 000 $
|1,6
|2,3
|2,45
|2,9
|3
|3,1
|91 день
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 50 000 €
|0,1
|0,2
|0,3
|0,55
|0,45
|0,45
|от 625 000 €
|0,1
|0,35
|0,4
|0,55
|0,45
|0,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 000 рублей, 25 000 долларов/евро;
- в течение первых 90 дней с момента заключения договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 3,3% до 7,8% в рублях, от 0,7% до 2,1% в долларах, от 0,05% до 0,35% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ВИП» в 7 городах России
17 308
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 505-37-73(495) 786-37-73
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