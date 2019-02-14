Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 000 рублей, 25 000 долларов/евро;

в течение первых 90 дней с момента заключения договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 3,3% до 7,8% в рублях, от 0,7% до 2,1% в долларах, от 0,05% до 0,35% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.