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Доходный

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
161 377
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 10 000 ₽ 5,85 6,2 6,3 7 7,3 7,5
от 100 000 ₽ 6 6,3 6,5 7,2 7,5 7,7
от 1 400 000 ₽ 6,3 6,5 6,8 7,45 7,6 7,8
91 день 181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 300 $ 1,3 1,7 1,85 2,5 2,6 2,7
от 20 000 $ 1,4 2 2,25 2,7 2,8 2,9
91 день 181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 300 € 0,1 0,1 0,1 0,25 0,35 0,4
от 18 000 € 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5 000 рублей, 150 долларов/евро;
  • в течение 60 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

за исключением вкладов в рублях со сроком 540 дней, по которым проценты выплачиваются по ставке, уменьшенной на 0,2 процентных пункта, в случае, если период фактического размещения средств составил 400 дней и более

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 7 городах России
64 025
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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