в конце срока
на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
5 000 рублей, 150 долларов/евро;
в течение 60 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
за исключением вкладов в рублях со сроком 540 дней, по которым проценты выплачиваются по ставке, уменьшенной на 0,2 процентных пункта, в случае, если период фактического размещения средств составил 400 дней и более
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.