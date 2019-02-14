Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 150 долларов/евро;

в течение 60 дней со дня открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования за исключением вкладов в рублях со сроком 540 дней, по которым проценты выплачиваются по ставке, уменьшенной на 0,2 процентных пункта, в случае, если период фактического размещения средств составил 400 дней и более Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.