Вход
Поиск

Депозит

Владбизнесбанк,

Владбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
1%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 100 $ 0,5 0,75 1
91 день 181 день 370 дней
от 100 € 0,2 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 330 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозит» в 3 городах России
3 607
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
(4922) 54-18-65

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стабильный 6 50 000 ₽ Посмотреть
Популярный 5,91 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 5,75 1 000 ₽ Посмотреть
Доходный 5,5 20 000 ₽ Посмотреть
Особый 5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный классический 4,5 250 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 0,4 1 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще