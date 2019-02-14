Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Особые условия вклад открывается через систему дистанционного банковского обслуживания «ТСБ-Онлайн» Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей;

для вклада на срок 181 день - в течение первых 90 дней;

на срок 271 день - в течение первых 130 дней;

на срок 365/366 - в течение первых 180 дней;

на срок 400 дней - в течение первых 200 дней;

на срок 540 дней - в течение первых 270 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 05.02.2019 15:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.