Ежемесячный онлайн
Трансстройбанк,
Трансстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
155 170 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|271 день
|1 год
|400 дней
|540 дней
|от 10 000 ₽
|5,8
|6,15
|6,95
|7,05
|7,1
|от 100 000 ₽
|6
|6,25
|7,15
|7,25
|7,3
|от 1 400 000 ₽
|6,25
|6,6
|7,2
|7,4
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через систему дистанционного банковского обслуживания «ТСБ-Онлайн»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 5 000 рублей;
- для вклада на срок 181 день - в течение первых 90 дней;
- на срок 271 день - в течение первых 130 дней;
- на срок 365/366 - в течение первых 180 дней;
- на срок 400 дней - в течение первых 200 дней;
- на срок 540 дней - в течение первых 270 дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный онлайн» в 7 городах России
8 249
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 505-37-73(495) 786-37-73
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|Ежемесячный
|7,3
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|Накопительный
|6,25
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|Удобный
|6
|1 400 000 ₽
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