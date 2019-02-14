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Ежемесячный онлайн

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
155 170
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 271 день 1 год 400 дней 540 дней
от 10 000 ₽ 5,8 6,15 6,95 7,05 7,1
от 100 000 ₽ 6 6,25 7,15 7,25 7,3
от 1 400 000 ₽ 6,25 6,6 7,2 7,4 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через систему дистанционного банковского обслуживания «ТСБ-Онлайн»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5 000 рублей;
  • для вклада на срок 181 день - в течение первых 90 дней;
  • на срок 271 день - в течение первых 130 дней;
  • на срок 365/366 - в течение первых 180 дней;
  • на срок 400 дней - в течение первых 200 дней;
  • на срок 540 дней - в течение первых 270 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный онлайн» в 7 городах России
8 249
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Доходный 7,8 1 400 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный 7,3 1 400 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6 1 400 000 ₽ Посмотреть
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