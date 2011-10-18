Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ИТ Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|1 400 000
|182 дня
|
|Доллар США
|2,5%
|20 000
|368 дней
|Евро
|1%
|20 000
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|3%
|500 000
|368 дней
|
|Евро
|1,25%
|200 000
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|15 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,75%
|3 000
|731 день
|Евро
|0,9%
|300
|731 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4%
|25 000
|368 дней
|
|Доллар США
|1%
|300
|368 дней
|Евро
|0,75%
|300
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|15 000
|182 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|2,75%
|20 000
|368 дней
|
|Евро
|1,25%
|20 000
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 400 000
|182 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|5 000 000
|182 дня
|
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
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|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
Вклады Интернационального Торгового Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Интернационального Торгового Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.