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Вклады ИТ Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ИТ Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 400 000 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 20 000 368 дней
Евро 1% 20 000 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3% 500 000 368 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 1,25% 200 000 368 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 15 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,75% 3 000 731 день
Евро 0,9% 300 731 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 25 000 368 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 300 368 дней
Евро 0,75% 300 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 15 000 182 дня
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,75% 20 000 368 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 1,25% 20 000 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 400 000 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 5 000 000 182 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Интернационального Торгового Банка

Вклады Интернационального Торгового Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Интернационального Торгового Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.