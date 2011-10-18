Вход

Вклады Кузбассхимбанка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кузбассхимбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

11 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,7% 100 181 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Евро 0,5% 100 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,3% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,6% 1 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,1% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,4% 1 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Евро 0,8% 1 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 100 000 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 182 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 5 000 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 100 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 5 000 92 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 5 000 62 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
11 456

Похожие продукты других банков: Элита, Новокиб, РТС-Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Дебетовые карты, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Кузбассхимбанк
лицензия № 2868

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Кузбассхимбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Кузбассхимбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Кузбассхимбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!