Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Новикомбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,15%
|30 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|1 000 000
|733 дня
|Евро
|0,55%
|1 000 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,95%
|5 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,55%
|100 000
|366 дней
|Фунт стерлингов
|0,4%
|50 000
|366 дней
|Евро
|0,25%
|100 000
|366 дней
|Швейцарский франк
|0,01%
|50 000
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,65%
|30 000 000
|181 день
|
|Доллар США
|2,15%
|500 000
|366 дней
|Евро
|0,4%
|500 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,85%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,6%
|25 000
|733 дня
|Евро
|0,35%
|25 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,45%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|0,8%
|25 000
|366 дней
|Евро
|0,11%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|1 500 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,15%
|25 000
|366 дней
|Евро
|0,3%
|25 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,5%
|25 000
|733 дня
|Евро
|0,25%
|25 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,05%
|1 500 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,35%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|0,7%
|25 000
|366 дней
|Евро
|0,01%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,65%
|1 500 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,95%
|1 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,65%
|300
|733 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,55%
|10 000
|366 дней
|
|Доллар США
|0,85%
|300
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,45%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,2%
|10 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|1 500 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,05%
|25 000
|366 дней
|Евро
|0,2%
|25 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,55%
|1 500 000
|181 день
|
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Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Новикомбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Новикомбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!