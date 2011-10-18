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Вклады Новикомбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Новикомбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

15 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,15% 30 000 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,7% 1 000 000 733 дня
Евро 0,55% 1 000 000 366 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,95% 5 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,55% 100 000 366 дней
Фунт стерлингов 0,4% 50 000 366 дней
Евро 0,25% 100 000 366 дней
Швейцарский франк 0,01% 50 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,65% 30 000 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,15% 500 000 366 дней
Евро 0,4% 500 000 366 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,85% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,6% 25 000 733 дня
Евро 0,35% 25 000 366 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,45% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,8% 25 000 366 дней
Евро 0,11% 300 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,15% 25 000 366 дней
Евро 0,3% 25 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,5% 25 000 733 дня
Евро 0,25% 25 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,05% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,35% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,7% 25 000 366 дней
Евро 0,01% 300 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,65% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,95% 1 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,65% 300 733 дня
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,55% 10 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,85% 300 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,45% 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,2% 10 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,05% 25 000 366 дней
Евро 0,2% 25 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,55% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Новикомбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Новикомбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Новикомбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!