Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в июне 1994 года в Кемерово в форме АООТ. В соответствии с решением общего собрания акционеров в марте 1996 года наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как открытое акционерное общество. С января 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В феврале 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на ПАО. 17 октября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются член Совета директоров и Председатель Правления Константин Панфилов (9,97%), Петр Загорнов (9,81%), Вера Мартынюк (9,85%), Ирина Ниденс (8%), Юрий Руденко (4,96%), Федор Светличный (9,87%), Александр Хворостинин (8,94%), Лариса Шедова (8,01%), Юрий Хаблюк (6,17%), Николай Сагалдинов (6,35%), а также АО «РМБ» владеет долей в 7,78%. Также на акционеров-миноритариев приходится 0,28%.

Сеть банка представлена головным и одним дополнительным офисом, расположенными в Кемерово. Списочная численность персонала банка на 30 июня 2018 года составила 71 человек. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: линейку вкладов в рублях и иностранной валюте, открытие и ведение текущих счетов, денежные переводы без открытия счета (Contact), прием платежей от населения, потребительское кредитование.

Юридическим лицам доступны кредиты, обслуживание внешнеэкономической деятельности, расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание, операции с ценными бумагами. Основными клиентами банка являются ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг», ООО «Альянс», ООО «Гостиный двор», АО «Екатеринбургский аудит-центр», ООО «Капиталинвест», ООО «Листик и партнеры», ООО НПП «Экопром», ООО «Промактив», ООО «Проминвестстрой», ООО ПФ «Промэнергосервис», ООО «Селяна», ООО «Юстэк-Лизинг». Значительную долю в корпоративном кредитном портфеле банка составляет торговля (77%), строительство и сельское хозяйство обладают менее значительными долями, 7,6% и 9,5% соответственно.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,4% (или 37,9 млн рублей), составив 1,6 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 62,6% до 63,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 42 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 4,4% до 4%, при этом их номинальный объем сократился на 5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 364,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 17,2% (или 75,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22,6% и 77,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 23,29% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 56,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 63,3% и 36,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 58,2% до 56,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 314 тыс. рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 6,7% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов не изменилась (4%), при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 25,9% до 27,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,1% до 5,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 22,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 915,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 314 тыс. рублей. Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 85,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 65,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,6% до 1,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 676,8 млн рублей (73,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 104 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 15,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 1,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 56,3 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Большаков (председатель), Анатолий Севостьянов, Виталий Безух, Константин Панфилов, Юрий Антонов.

Правление: Константин Панфилов (председатель), Юрий Хаблюк, Михаил Туманов (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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