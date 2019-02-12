Справка Banki.ru

Банк учрежден в декабре 1993 года рядом коммерческих организаций. В 1994 году в список владельцев вошли АООТ «Транссибнефть» и АООТ «Акционерная компания энергетики и электрификации «Омскэнерго», несколькими годами позже — муниципальное образование «Город Омск». В 2001 году зарегистрирована дочерняя лизинговая компания ООО «ИТ Финанс», через которую банк предоставляет клиентам лизинговые услуги. В августе 2016 года полное официальное наименование банка было изменено с ОАО «АКБ «Интернациональный торговый банк» на АО «ИТ Банк». С декабря 2004 года банк входит в систему обязательного страхования вкладов физических лиц. 28 сентября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

Через ООО «Консультационная Фирма «Консалтинвест» (основной акционер банка) и ряд других компаний, а также напрямую бенефициарами банка выступают бывший директор Департамента финансов Администрации города Омска Владимир Волков (48,23% акций банка) и действующий депутат Омского городского Совета, член совета директоров банка Юрий Федотов (49,10%). Супруге Владимира Волкова Ольге Волковой принадлежит 1,33% акций банка, ООО «ИТ Капитал» — 0,27%; доля в 0,81% акций приходится на миноритариев.

Через ООО «Консультационная Фирма «Консалтинвест» (основной акционер банка) и ряд других компаний, а также напрямую бенефициарами банка выступают бывший директор Департамента финансов Администрации города Омска Владимир Волков (48,23% акций банка) и действующий депутат Омского городского Совета, член совета директоров банка Юрий Федотов (49,10%). Супруге Владимира Волкова Ольге Волковой принадлежит 1,33% акций банка, ООО «ИТ Капитал» — 0,27%; доля в 0,81% акций приходится на миноритариев.

расположены в Омске. Банк также располагает филиалом в городе Ангарске Иркутской области. ИТ Банк обслуживает 13 собственных банкоматов. По данным годовой отчетности МСФО за 2017 списочная численность персонала на 01.01.2018—160 человек, в том числе управленческого персонала — 27 человек.

Банк обслуживает более 1 тыс. юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и около 10,9 тыс. физических лиц. Корпоративным клиентам банк предлагает следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, лизинговые операции через дочернее ООО «ИТ Финанс», выпуск банковских карт, кредитование, зарплатные проекты, электронный банкинг, аккредитивы и др. Частным лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, линейка вкладов, кредитование (потребительское, для пенсионеров, ипотека, овердрафт), денежные переводы по системам Contact и Blizko, аренду сейфовых ячеек, эмиссию и эквайринг банковских карт систем Visa Int. и Union Card, валютно-обменные операции, аккредитивы, прием коммунальных платежей, электронный банкинг и др.

В числе клиентов банка в различные периоды были замечены ОАО «Омский дом печати», ОАО «Омскшина», ООО «Электро-Холдинг», ООО «Промбизнес», ЗАО «Статус», ООО «Омский фондовый интернет центр», ООО «Диабаз-Ангарск», ООО «СМБиС», дочерняя компания ОАО «Левобережье», ПАО «Земля», ООО «Правильный выбор», ОАО «Сладонеж», АО «Транспортно-коммерческая компания», АО «Основа-Холдинг» и др. Согласно данным промежуточной отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, корпоративный кредитный портфель банка представлен следующими отраслями экономики: недвижимость (33,7%), сельское хозяйство (22,6%), торговля (10,9%), транспорт и связь (0,3%), строительство (1,6%), обрабатывающие производства (0,1%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,8% (или 163,3 млн рублей), составив 3,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 65,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 64,9% до 65,1%, при этом их номинальный объем сократился на 99,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 13% до 12,3%, при этом их номинальный объем сократился на 44 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 528,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 10,7% (или 63,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,4% и 83,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,47% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 41,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 81,7% и 18,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 31,6% до 26,5%, при этом их номинальный объем сократился на 216,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 38,5% до 41,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 25,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 8,3% до 13,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 169,6 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,7% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 82,7 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 12,1% до 11,2%, при этом их номинальный объем сократился на 46,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 854,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 216,1 млн рублей (или 20,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 81,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,5% до 1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,1 млрд рублей (130,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 450 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 4,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 9,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 38,8 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Волков (председатель), Юрий Федотов, Олег Сильнягин, Максим Волков, Мария Федотова.

Правление: Олег Сильнягин (председатель), Дмитрий Задворнов, Константин Гайворонский, Алексей Марков, Алексей Ожерельев, Елена Хмелевских (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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