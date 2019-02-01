Энергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальная Мир
Мир «Социальная» — Энергобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
5%
начисляется при совершении покупок в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания", макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на среднемесячный остаток
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 250 руб.
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб.
- 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 59 руб.;
- смена ПИН-кода - 59 руб.;
- комиссия за конвертацию - 1,5%;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back;
- отсутствует комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
- карта оформляется для получения пенсий и других социальных выплат, при предъявлении пенсионного удостоверения;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 13:00
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 293-93-93