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Энергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Социальная Мир

Мир «Социальная» — Энергобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
5%

начисляется при совершении покупок в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания", макс. 3 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на среднемесячный остаток
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2%, мин. 250 руб.
  • 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 250 руб.
  • 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 59 руб.;
  • смена ПИН-кода - 59 руб.;
  • комиссия за конвертацию - 1,5%;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • наличие cash back;
  • отсутствует комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта оформляется для получения пенсий и других социальных выплат, при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 13:00
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 9 городах России
3 995
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 16
Банкоматы 18
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Телефоны
(843) 293-93-93