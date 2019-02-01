Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 5% начисляется при совершении покупок в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания", макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете на среднемесячный остаток 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 250 руб.

0% в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб.

0% в ПВН банков группы ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 59 руб.;

смена ПИН-кода - 59 руб.;

комиссия за конвертацию - 1,5%;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток средств на картсчете;

наличие cash back;

отсутствует комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров;

невысокая плата за СМС-информирование;

бесплатный выпуск и обслуживание карты Особые ограничения карта оформляется для получения пенсий и других социальных выплат, при предъявлении пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 01.02.2019 13:00 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.