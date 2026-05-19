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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Аналитики не верят в сильный рубль: новый прогноз по курсу

Ослабление ожидается уже во втором полугодии.

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Аналитики Банка Синара изменили прогноз по среднему курсу доллара в 2026 году с 85 до 81 рубля. Факторами в поддержку российской валюты в банке называют повышение цен на нефть, увеличение притоков валюты со стороны экспортеров и ограниченный спрос на нее Минфина. 

При этом аналитики по-прежнему ждут постепенного ослабления рубля уже во втором полугодии 2026-го на фоне роста объема покупок валюты в рамках бюджетного правила и плавного снижения ключевой ставки. В 2027 году средний курс составит 85 рублей за доллар, в 2028 году — 87,6 рубля за доллар, прогнозируют в Банке Синара.  

«Рубль получает поддержку от больших объемов продаж валюты экспортерами и высоких цен на нефть. Данные ЦБ РФ подтверждают, что усиление рубля в апреле — мае не было чисто спекулятивным и имело фундаментальную природу», — говорит главный экономист банка Сергей Коныгин. 

Операции в рамках бюджетного правила вряд ли приведут к значительному ослаблению рубля в краткосрочной перспективе, рассуждает Коныгин. По его прогнозам, если в июне покупки валюты вырастут с майских 5,8 млрд рублей в день до 16 млрд в день, это может сдвинуть курс к отметке 75 рублей за доллар, но не более.

При этом смягчение денежно-кредитной политики останется важным фактором ослабления рубля в 2027–2028 годах, считает экономист. 

«Несмотря на ожидаемое в краткосрочной перспективе укрепление российской валюты, мы, как и раньше, прогнозируем постепенное ее ослабление в среднесрочном плане. Снижающиеся рублевые ставки должны уменьшить привлекательность рублевых активов и повысить спрос на валюту. Хотя ее продажи при дорогой нефти, вероятно, сократятся, высокими цены на черное золото будут оставаться, скорее всего, недолго, да и импорт постепенно восстановится. В целом краткосрочные ожидания сильного рубля сейчас обоснованы с фундаментальной точки зрения, но с учетом продолжающегося смягчения ДКП и ожидаемого нами сокращения притока экспортной выручки российская валюта вряд ли останется крепкой на горизонте более года», — резюмировал эксперт. 

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
Банк Синара
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