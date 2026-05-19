Рубль продолжает расти. Курсы доллара, евро и юаня на 19 мая

Российская валюта укрепилась к доллару, евро и китайскому юаню.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 мая 2026 года, составляет

72,3497 рубля (прежнее значение — 73,1275 рубля), официальный курс евро — 84,0742 рубля (предыдущий показатель — 85,1830 рубля), юаня — 10,6279 рубля (ранее — 10,7318 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминают аналитики Банки.ру. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты теперь происходит на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.