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Исполнение желаний +

СКБ-Банк,

СКБ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
555
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
270 дней
от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад оформляется в мобильном приложении «СКБ-online»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний +» в 109 городах России
40 253
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 25
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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