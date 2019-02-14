Исполнение желаний +
СКБ-Банк,
СКБ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
555 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад оформляется в мобильном приложении «СКБ-online»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний +» в 109 городах России
40 253
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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