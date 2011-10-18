Курсы валют Райффайзенбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Райффайзенбанком на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- ОГРН
- 1027739326449
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
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