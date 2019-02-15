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Курсы валют банка Зенит в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Зенит» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,25 67,25 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 74,75 75,75 15.02.2019 20:55
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 83,90 87,00 15.02.2019 20:55
CHF 		1 Швейцарский франк 64,30 67,10 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
г. Москва, пер. Банный, д. 9
ОГРН
1027739056927
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
(495) 937-07-37
(495) 777-57-07
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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