Курсы валют банка Зенит в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Зенит» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,25
|67,25
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,75
|75,75
|15.02.2019 20:55
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|83,90
|87,00
|15.02.2019 20:55
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|64,30
|67,10
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- г. Москва, пер. Банный, д. 9
- ОГРН
- 1027739056927
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 937-07-37(495) 777-57-078 800 500-66-77 — единая справочная служба
Предложения банка Зенит
- Кратко
- Подробно
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- Восторг для постоянных клиентов
- Высокий доход
- Высокий доход онлайн
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- Управляемый доход онлайн
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