Потребительские кредиты банка Зенитизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке Зенит, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
5 потребительских кредитов
9 420 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 12,50%
|до 3 000 000
|7 лет
|
1 369 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 13,50%
|до 3 000 000
|7 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,50%
|до 3 000 000
|7 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 13,50%
|до 20 000 000
|15 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,00%
|до 3 000 000
|7 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.