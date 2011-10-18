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Курсы валют СДМ-Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «СДМ-Банк» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
г. Москва, ш. Волоколамское, д. 73
ОГРН
1027739296584
Сайт
www.sdm.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 12
Банкоматы 70
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Телефоны
(495) 705-90-90
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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