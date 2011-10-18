Курсы валют СДМ-Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «СДМ-Банк» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- г. Москва, ш. Волоколамское, д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 705-90-908 800 200-02-23 — единая справочная служба
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