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Курсы валют Банка Финсервис в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Финсервис» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,50 67,50 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 74,00 76,00 15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
ОГРН
1087711000013
Сайт
www.finsb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 10
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Телефоны
(495) 777-67-77
(495) 777-77-87
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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