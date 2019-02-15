Курсы валют Банка Финсервис в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Финсервис» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,50
|67,50
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,00
|76,00
|15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- ОГРН
- 1087711000013
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-67-77(495) 777-77-878 800 200-07-67 — единая справочная служба
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- Кратко
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