Курсы валют Абсолют Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Абсолют Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,00
|66,50
|12.02.2019 12:12
|EUR
|1
|Евро
|73,50
|75,00
|12.02.2019 12:12
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Бакунинская, д. 23/41
- ОГРН
- 1027700024560
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт
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