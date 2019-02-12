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Курсы валют Абсолют Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Абсолют Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,00 66,50 12.02.2019 12:12
EUR 		1 Евро 73,50 75,00 12.02.2019 12:12
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 23/41
ОГРН
1027700024560
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 14
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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