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Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 65,00 66,50 12.02.2019 12:12 EUR 1 Евро 73,50 75,00 12.02.2019 12:12

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