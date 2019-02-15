Курсы валют Москоммерцбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Москоммерцбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,60
|67,60
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|74,00
|76,00
|15.02.2019 20:52
|KZT
|100
|Казахстанский тенге
|15,00
|17,85
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
- ОГРН
- 1107711000066
- Сайт
- www.moskb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 961-24-70(495) 272-24-708 800 100-03-63 — единая справочная служба
Предложения Москоммерцбанка
- Кратко
- Подробно
Кредиты для бизнеса
- Быстрое решение
- Инвестиционный капитал
- Оборотный капитал
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
25 002
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться