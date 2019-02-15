Вход
Поиск

Курсы валют Москоммерцбанка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные Москоммерцбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,60 67,60 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 74,00 76,00 15.02.2019 20:52
KZT 		100 Казахстанский тенге 15,00 17,85 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
ОГРН
1107711000066
Сайт
www.moskb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 961-24-70
(495) 272-24-70
8 800 100-03-63 — единая справочная служба

Предложения Москоммерцбанка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
25 002

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться