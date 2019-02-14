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Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Перекресток

MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 000 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
18 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
  • супермаркеты

начисление баллов по программе Клуб Перекресток за покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Перекресток" и у партнеров сети по курсу 10 баллов = 1 рубль:

  • 2 000 баллов в подарок;
  • 7 баллов за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах "Перекресток" из категории "Любимые продукты";
  • 3 балла за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах "Перекресток";
  • 1 балл за каждые 10 руб. прочих покупок
Мультивалютная карта
Да
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц, 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 000 ₽

со 2-го года: 0-1 200 руб.

по 100 руб. в месяц; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц или остатке на счете от 30 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0% - без конвертации, 5% - с конвертацией

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
  • 1% при снятии до 100 000 руб. в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при среднемесячном остатке на карте от 30 000 руб. или при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц, в иных случаях - 1,5%, мин. 200 руб.;
  • 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при среднемесячном остатке на карте от 30 000 руб. или при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц, в иных случаях - 1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы банка: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможна бесплатная смена счета карты через Альфа-Клик;
  • СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 15 000 руб., выдача наличных - 12 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток
Особые ограничения
  • доставка карты курьером
Дата актуализации
14.02.2019 11:42
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
18 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Перекресток» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 144
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.