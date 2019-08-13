Выгодные кредитные карты в Альфа-Банке

Сегодня невозможно представить жизнь без пластиковых карточек, которые позволяют совершать операции по безналичному расчету из любой точки города. Чтобы выбрать выгодную кредитную карту в Альфа-Банке, можно посетить Banki.ru, где имеется полная информация по данному виду продуктов.

Основные моменты

Перед оформлением конкретного продукта, следует ознакомиться с некоторыми характеристиками, которые помогут сделать оптимальный выбор:

1. Стоимость обслуживания. Каждый тип пластика имеет данный показатель, поэтому сперва необходимо поинтересоваться в банковской структуре о его величине, что применение было не только комфортным, но и выгодным.

2. Операция кешбэка. Здесь подразумевается частичный возврат денег от суммы платежа. Как правило, такая опция предусмотрена в каждой финансовой программе.

3. Длительность льготного периода. Это важный показатель для каждого заемщика, ведь он подразумевает использование платежного инструмента на протяжении определенного срока без начисления процентов. Различают «честный» и «нечестный», с распространением на обналичивание средств или нет.

4. Комиссия за снятие наличных денег. Если клиент планирует часто снимать средства, необходимо выбирать продукт с невысокой ставкой по данной операции, иначе использование будет невыгодным.

5. Процент за пользование дополнительными возможностями: СМС-информирование, пополнение счета с другого пластика, переводы и прочее.

6. Возможность пользования за пределами страны. В некоторых случаях при пересечении границы продукт блокируется, в других — требуется оповестить о желании использоваться изделие в другой стране.

Особенности онлайн-портала Banki.ru

Чтобы оперативно отыскать лучшее предложение, можно посетить наш сайт, где имеется исчерпывающая информация по всем интересующим вопросам: требования к заемщикам, условия предоставления карточки, сроки возврата долга и другое.

Для каждого клиента предусмотрены следующие опции:

Удобная система фильтрации, которая выдает перечень предложений, которые соответствуют заданным критериям;

отзывы потребителей, которые помогут определиться с выбором;

калькулятор, с помощью которого можно в онлайн-режиме высчитать сумму переплат и подобрать оптимальный вариант пластика;

форум пользователей, где имеется подробная информация по способам оформления и погашения займа, а также можно проконсультироваться по интересующим вопросам.