Выгодные кредитные карты в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня невозможно представить жизнь без пластиковых карточек, которые позволяют совершать операции по безналичному расчету из любой точки города. Чтобы выбрать выгодную кредитную карту в Альфа-Банке, можно посетить Banki.ru, где имеется полная информация по данному виду продуктов.
Основные моменты
Перед оформлением конкретного продукта, следует ознакомиться с некоторыми характеристиками, которые помогут сделать оптимальный выбор:
1. Стоимость обслуживания. Каждый тип пластика имеет данный показатель, поэтому сперва необходимо поинтересоваться в банковской структуре о его величине, что применение было не только комфортным, но и выгодным.
2. Операция кешбэка. Здесь подразумевается частичный возврат денег от суммы платежа. Как правило, такая опция предусмотрена в каждой финансовой программе.
3. Длительность льготного периода. Это важный показатель для каждого заемщика, ведь он подразумевает использование платежного инструмента на протяжении определенного срока без начисления процентов. Различают «честный» и «нечестный», с распространением на обналичивание средств или нет.
4. Комиссия за снятие наличных денег. Если клиент планирует часто снимать средства, необходимо выбирать продукт с невысокой ставкой по данной операции, иначе использование будет невыгодным.
5. Процент за пользование дополнительными возможностями: СМС-информирование, пополнение счета с другого пластика, переводы и прочее.
6. Возможность пользования за пределами страны. В некоторых случаях при пересечении границы продукт блокируется, в других — требуется оповестить о желании использоваться изделие в другой стране.
Особенности онлайн-портала Banki.ru
Чтобы оперативно отыскать лучшее предложение, можно посетить наш сайт, где имеется исчерпывающая информация по всем интересующим вопросам: требования к заемщикам, условия предоставления карточки, сроки возврата долга и другое.
Для каждого клиента предусмотрены следующие опции: