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Выгодные кредитные карты в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Выгодные кредитные карты в Альфа-Банке в городах:

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Сегодня невозможно представить жизнь без пластиковых карточек, которые позволяют совершать операции по безналичному расчету из любой точки города. Чтобы выбрать выгодную кредитную карту в Альфа-Банке, можно посетить Banki.ru, где имеется полная информация по данному виду продуктов.

Основные моменты

Перед оформлением конкретного продукта, следует ознакомиться с некоторыми характеристиками, которые помогут сделать оптимальный выбор:

1. Стоимость обслуживания. Каждый тип пластика имеет данный показатель, поэтому сперва необходимо поинтересоваться в банковской структуре о его величине, что применение было не только комфортным, но и выгодным.

2. Операция кешбэка. Здесь подразумевается частичный возврат денег от суммы платежа. Как правило, такая опция предусмотрена в каждой финансовой программе.

3. Длительность льготного периода. Это важный показатель для каждого заемщика, ведь он подразумевает использование платежного инструмента на протяжении определенного срока без начисления процентов. Различают «честный» и «нечестный», с распространением на обналичивание средств или нет.

4. Комиссия за снятие наличных денег. Если клиент планирует часто снимать средства, необходимо выбирать продукт с невысокой ставкой по данной операции, иначе использование будет невыгодным.

5. Процент за пользование дополнительными возможностями: СМС-информирование, пополнение счета с другого пластика, переводы и прочее.

6. Возможность пользования за пределами страны. В некоторых случаях при пересечении границы продукт блокируется, в других — требуется оповестить о желании использоваться изделие в другой стране.

Особенности онлайн-портала Banki.ru

Чтобы оперативно отыскать лучшее предложение, можно посетить наш сайт, где имеется исчерпывающая информация по всем интересующим вопросам: требования к заемщикам, условия предоставления карточки, сроки возврата долга и другое.

Для каждого клиента предусмотрены следующие опции:

  • Удобная система фильтрации, которая выдает перечень предложений, которые соответствуют заданным критериям;
  • отзывы потребителей, которые помогут определиться с выбором;
  • калькулятор, с помощью которого можно в онлайн-режиме высчитать сумму переплат и подобрать оптимальный вариант пластика;
  • форум пользователей, где имеется подробная информация по способам оформления и погашения займа, а также можно проконсультироваться по интересующим вопросам.