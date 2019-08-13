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Выгодные кредитные карты в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Выгодные кредитные карты в банке Тинькофф Банк в городах:

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Пластиковые карточки пользуются популярностью, благодаря удобству и простоте использования: деньги всегда под рукой, а кусок пластика поместится даже в кармане. Подобрать выгодные кредитные карты можно в банке Тинькофф Банк, где представлен большой выбор финансовых программ с различными условиями.

Что выбрать?

Сегодня банковские структуры ответственно подходят к целевой аудитории и предлагают варианты, которые удовлетворят даже взыскательных потребителей. Принимая решение в пользу конкретного платежного инструмента, учитывайте:

1. Тариф за годовое обслуживание. Предусмотрен в каждой финансовой программе, но зависит от разных обстоятельств и функций продукта.

2. Наличие и продолжительность льготного периода — подразумевает отсутствие комиссии за пользование изделием на протяжении определенного времени. Если пластик оформляется на случай непредвиденных трат, то данный вариант является лучшим. Однако обычно в течение этого времени обналичить деньги нельзя.

3. Лимит денежных средств. Зависит от платежеспособности получателя. Чем больше доход за последний год — тем выше будет лимит.

4. Проценты за обналичивание денег. Каждая банковская структура устанавливает свои проценты за снятие наличных. Однако необходимо узнать все нюансы при оформлении: какие банкоматы и отделения принимают такой платежный механизм, какая комиссия предусмотрена и имеется ли процент в устройствах самообслуживания.

5. Наличие кешбэка. Будет выгодно заемщикам, которые часто совершают покупки в определенных торговых сетях, тогда часть средств возвращается на счет владельца. Иногда возврат может достигать 50 % от стоимости покупки.

6. Способы погашения задолженности. Чем больше вариантов для выплаты долга, тем удобнее пользоваться изделием.

7. Меры при просрочке платежей.

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