

Кредитная карта банка Зенит — удобный платежный инструмент. Она предназначена для совершения операций, расчеты по которым осуществляются исключительно за счет средств, предоставленных финансовой организацией заказчику в пределах установленного лимита в соответствии с условиями подписанного договора. Денежный лимит рассчитывается в индивидуальном порядке, исходя из платежеспособности потребителя.

Пластик может заменить потребительские займы, а также ссуды, оформляемые на неотложные нужды.

Достоинства

Главное преимущество кредиток по сравнению с потребительскими ссудами состоит в том, что доступ к деньгам у пользователя есть всегда. Он может воспользоваться ими, как только возникнет такая необходимость. Отчитываться, с какой целью были потрачены средства, не нужно.

Также пластик позволяет пользоваться льготным периодом, разными вариантами кэшбэка, всевозможными бонусными программами.

Заказ

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