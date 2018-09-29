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Кредитные карты Банк Зенит

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7 кредитных карт

MasterCard Platinum «Cash Back» — Банк Зенит
Cash Back
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
Visa Platinum «Карта без границ» — Зенит
Finnair Карта без границ
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold «Автокарта» — Банк Зенит
Автокарта
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 300 000 до 50 дней не требуется
Visa Platinum «Автокарта» — Банк Зенит
Автокарта Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
Мир Классическая — Зенит
С льготным периодом
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
доллар США 20% индивидуально до 50 дней не требуется
евро 20% индивидуально до 50 дней не требуется
Mastercard Gold — Банк Зенит
С льготным периодом Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
доллар США 20% индивидуально до 50 дней не требуется
евро 20% индивидуально до 50 дней не требуется
China UnionPay «Platinum» — Банк Зенит
С льготным периодом Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum , UnionPay Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 1 000 000 до 50 дней не требуется
доллар США 20% индивидуально до 50 дней не требуется
евро 20% индивидуально до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка Зенит

Оценка: 5
Прошу премировать денежным вознаграждением и поощрить нематериально исполнителя по моему запросу в Банк за справкой о состоянии текущей ссудной задолженности (извините, я не знаю... Весь отзыв
Все отзывы
32 859

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