Оценка:
Кредитные карты Банк Зенитизменить банк
7 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 1 000 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 1 000 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 300 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 1 000 000
|до 50 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка Зенит
Оценка: 5
Хочу поделиться своим опытом сотрудничества с банком Зенит в г. Екатеринбурге. В августе 2017 году оформил кредитку с кэшбэком, которая позволяет получать 10% от суммы покупок... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
В конце июня - начале июля открывал кредитную и дебетовую карты в клиентском центре головного офиса банка в Банном переулке.
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32 859
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