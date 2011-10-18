Кредитные карты Национального Банка «Траст» дают массу преимуществ потребителям. Они удобны:

занимают в кошельке совсем мало места;

могут использоваться именно в тот момент, когда личные средства закончились;

позволяют оплачивать товары, приобретаемые в интернет-магазинах;

ими можно пользоваться во время поездок в другие страны;

подлежат восстановлению в случае утраты.

Пластик учит человека контролировать собственные расходы, более рационально относиться к денежным тратам.

Если вы хотите заказать кредитку в этом банке, воспользуйтесь системой поиска Banki.ru. На сайте опубликована информация по всем финансовым продуктам компании. Сравните их между собой и сделайте выбор. После этого подайте онлайн-заявку на изготовление.

Заказ

Чтобы заказать выпуск пластика, нажмите на кнопку «Оформить карту». Вас попросят заполнить развернутую анкету — указать имя, контакты, данные паспорта, регистрацию, сумму и некоторые другие сведения. После обработки формы удостоверьтесь, что введенная информация верна, и отправьте заявку.

В течение суток с вами свяжется менеджер организации, чтобы разъяснить, на каких условиях изготавливается пластик, какова цена услуги, когда и где можно забрать готовый продукт.