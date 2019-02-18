Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1995 году в Санкт-Петербурге под наименованием «Менатеп Санкт-Петербург» в качестве одной из дочерних структур московского банка «Менатеп». Изначально «Менатеп СПб» создавался как моноофисный банк, работающий в Северо-Западном регионе. Однако в результате кризиса августа 1998 года, когда «Менатеп» остановил операции, основная часть его бизнеса была переведена в «Менатеп СПб» и Доверительный и Инвестиционный Банк (ДИБ). При распределении активов «Менатеп СПб» получил филиальную сеть и карточный бизнес банка, а ДИБу досталась большая часть финансовых потоков «ЮКОСа». Одновременно банку «Менатеп СПб» удалось получить поддержку со стороны руководства «Газпрома», что привело к существенным изменениям в составе собственников банка и дало толчок развитию нового направления бизнеса. В 2000 году банк, действовавший в форме ЗАО, был преобразован в ОАО. В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО.

Летом 2004 года менеджмент ИБ «Траст» (бывший ДИБ) во главе с председателем советов директоров обоих банков Ильей Юровым завершил сделку по выкупу прав собственности в отношении контрольных пакетов акций банков «Траст» и «Менатеп СПб» у прежних владельцев. В результате права собственности в отношении 99,3% акций «Менатеп СПб» перешли от МФО «Менатеп» к менеджменту инвестбанка «Траст». В марте 2005 года банк был переименован в открытое акционерное общество «Национальный банк «Траст» (НБ «Траст»), в ноябре 2006 года «переехал» из Петербурга в Москву, а спустя два года завершил давно анонсированную сделку по присоединению ИБ «Траст».

До конца декабря 2014 года основным акционером кредитной организации выступало ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций), конечными владельцами которого, согласно сложной схеме собственности, являлись члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. Напрямую Илья Юров владел долей почти в 4,5% акций НБ «Траст». Отметим, что руководство банка было заинтересовано в привлечении стороннего инвестора, в частности упоминалась НК «Роснефть». В декабре 2013 года советом директоров кредитной организации было принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций банка. В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал кредитного учреждения должен был повыситься на 25%.

22 декабря 2014 года Банк России принял решение о санации НБ «Траст», занимавшего на тот момент 28-е место по размеру активов нетто. Санатором был назначен Банк «Финансовая Корпорация Открытие». ЦБ принял решение санировать банк «Траст» с участием инвестора, исходя из оценки Агентства по страхованию вкладов объема недостачи капитала на сумму 67,8 млрд рублей. Вся процедура санации была оценена в 127 млрд рублей, из которых 99 млрд регулятор предоставил в виде кредита АСВ для финансовой помощи «Трасту», а дополнительный кредит на 28 млрд получил банк-санатор на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательствами банка. Уже в декабре 2015 года «Коммерсантъ» писал об обращении холдинга «Открытие» в АСВ за дополнительным финансированием на санацию «Траста», так как в ходе санации объем ранее озвученной «дыры» увеличился. По сообщениям прессы, холдингу потребовалось еще около 47 млрд рублей к ранее полученным 127 млрд. Согласно плану финансового оздоровления, «ФК Открытие» должен был завершить присоединение «Траста» до конца 2020 года.

29 августа 2017 года Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие», в рамках которых планировалось участие самого регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств УК «Фонд консолидации банковского сектора», находящейся под контролем Банка России. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие».

15 марта 2018 года временная администрация в лице УК ФКБС была введена уже в банке «Траст» сроком на шесть месяцев. 20 марта 2018 года ЦБ принял решение об уменьшении уставного капитала «Траста» до одного рубля. При этом ранее неоднократно сообщалось, что на основе «Траста» должен быть создан банк «плохих» долгов, в который будут направлены «плохие» и непрофильные активы Бинбанка, «Открытия», Рост Банка, Банка АВБ, Промсвязьбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев подтверждал на встрече с журналистами информацию о том, что банк «плохих» долгов будет создан на базе лицензии «Траста», и дал понять, что банк, возможно, впоследствии сдаст банковскую лицензию и будет выполнять новые функции в статусе фонда прямых инвестиций.

В июле 2018 года на базе банка «Траст» было завершено создание банка непрофильных активов. Ключевым этапом его формирования стало юридическое и операционное присоединение АО «Рост Банк» к банку «Траст». До конца 2018 года ожидается присоединение к структуре АО «Банк Открытие Специальный». С 14 мая 2018 года владельцем более чем 99,9% акций банка «Траст» является ЦБ РФ.

Головной офис банка расположен в Москве, в его региональную сеть на 1 июля 2018 года входили три филиала (Москва, Санкт-Петербург, Владимир), один дополнительный и 35 операционных офисов. В первом полугодии 2018 года филиал в Череповце был переведен в статус операционного офиса. 30 сентября 2018 года банк объявил о закрытии филиала во Владимире. Собственная сеть банкоматов банка незначительная, однако клиентам доступна широкая сеть банкоматов банков группы «Открытие». Согласно последним доступным данным, списочная численность персонала банка на начало 2018 года составляла 2 226 человек (годом ранее — 3 994 человека).

На сегодняшний день основной задачей банка «Траст» является работа с проблемными и непрофильными активами и активное управление портфелем для повышения уровня возврата денежных средств.

В списке услуг банка для физических лиц в настоящее время числятся банковские карты (Visa и MasterCard), вклады до востребования, ипотека, платежи, дистанционное банковское обслуживание, туристический онлайн-сервис. Однако в сентябре 2018 года банк объявил о прекращении развития розничного бизнеса. Услуги для корпоративных клиентов представлены РКО. При этом в части кредитования в настоящий момент предлагается лишь погашение кредитов.

С начало января по начало сентября 2018 года активы нетто кредитной организации увеличились в 2,3 раза, составив 1,4 трлн рублей. В пассивной части баланса рост был профинансирован кредитами от ЦБ. Капитал банка, рассчитанный по методике ЦБ, при этом продолжил свое снижение: его отрицательное значение за рассмотренный период возросло со 192,2 млрд до 675,2 млрд рублей. В активах за соответствующий период выросли главным образом вложения в капиталы других организаций, портфель ценных бумаг и кредитный портфель юрлиц.

В связи с тем, что на текущий момент банк проходит процедуру финансового оздоровления, 90,2% его пассивов на начало сентября 2018 года формировали кредиты, привлеченные от Банка России (на начало 2018 года займы от ЦБ отсутствовали в пассивах кредитной организации). Доля клиентских средств в пассивах на отчетную дату едва превышала 4%, из которых 3,2% приходилось на вклады физлиц. Капитал банка демонстрирует отрицательное значение (-675,2 млрд рублей по методике ЦБ на отчетную дату).

В структуре активов на 1 сентября 2018 года преобладал портфель ценных бумаг с долей в 31,2%. Чуть меньшую долю занимал кредитный портфель — 30%. Вложения в капиталы других организаций составляли 23,4%, портфель выданных МБК — 3,6%, высоколиквидные активы — 0,4%. На прочие активы приходилось еще 11,3%.

Кредитный портфель за исследуемый период вырос более чем в полтора раза за счет корпоративных ссуд, которые к отчетной дате формировали 81% всего портфеля. Оставшаяся розничная часть портфеля преимущественно представлена потребительскими ссудами. Уровень просроченной задолженности в совокупном портфеле составляет 46,3% (на начало 2018 года — 43,3%). Резервами обеспечено 53% портфеля (40,7%). В отраслевой структуре корпоративных ссуд, согласно отчетности на начало июля 2018 года, порядка половины портфеля было сформировано «прочими видами деятельности». Существенная часть портфеля юрлиц также приходилась на кредиты, предоставленные юрлицам-нерезидентам (в том числе права требования по договорам на предоставление денежных средств), а также «операции с недвижимым имуществом».

Портфель ценных бумаг — 439,9 млрд рублей, за рассмотренный период увеличился на 71,4%. Портфель на 69% сформирован вложениями в облигации, а оставшуюся часть составляют акции. Большинство бумаг приходится на корпоративных эмитентов. Существенная часть всех вложений зарезервирована: на отчетную дату совокупные резервы превышают 60% от совокупных вложений в ценные бумаги. Внутримесячные обороты по портфелю бумаг демонстрируют неравномерную динамику.

На рынке МБК банк ранее выступал нетто-заемщиком, однако с 2018 года внутримесячные объемы привлечения постепенно сократились до незначительной величины, а в июле — августе банк нарастил обороты по размещению до 680—760 млрд рублей (преимущественно в российских банках).

За январь — август 2018 года убыток банка составил 72,5 млрд рублей, за 2017 год — 145,2 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Ксения Юдаева (председатель), Михаил Задорнов, Илья Бахтурин, Алексей Моисеев, Михаил Иржевский, Алексей Симановский, Елена Титова.

Правление: Александр Соколов (председатель), Артем Кириллов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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