Альфа-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
World of Tanks
MasterCard Standard «World of Tanks» — Альфа-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Бонусы
- игры
Goldback за повседневные покупки, накопленное золото можно потратить в игре World of Tanks, привязав карту к игровому аккаунту:
- 6 единиц золота за каждые потраченные 100 руб.;
- 8,5 единиц золота за каждые потраченные 100 руб. при общей сумме покупок в месяц от 20 000 руб.;
- 5% от стоимости покупок в премиум-магазине возвращается в виде золота на аккаунт клиента;
- дополнительные игровые бонусы при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц;
- 1 месяц премиум-аккаунта в подарок после первого начисления золота
Мультивалютная карта
Да
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц, 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 500 ₽
со 2-го года: 0-600 руб.
50 руб. в месяц, за обслуживание, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц или остатке на счете от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
- 1% при снятии до 100 000 руб. в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при среднемесячном остатке на карте от 30 000 руб. или при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц, в иных случаях - 1,5%, мин. 200 руб.;
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - при среднемесячном остатке на карте от 30 000 руб. или при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц, в иных случаях - 1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы банка: до 300 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. у банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 15 000 руб., выдача наличных - 12 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток;
- льготное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- курьерская доставка
Дата актуализации
14.02.2019 12:02
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «World of Tanks» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.