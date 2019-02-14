Управляй Онлайн
Сбербанк России,
Сбербанк России вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 077 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 3 до 6 мес.
|от 6 мес. до 1 года
|от 1 до 2 лет
|от 2 до 3 лет
|3 года
|от 30 000 ₽
|4,45
|4,7
|4,45
|4,35
|4,15
|от 100 000 ₽
|4,6
|4,85
|4,6
|4,5
|4,3
|от 400 000 ₽
|4,75
|5
|4,75
|4,65
|4,45
|от 700 000 ₽
|4,75
|5
|4,75
|4,65
|4,45
|от 2 000 000 ₽
|4,75
|5
|4,75
|4,65
|4,45
|от 3 до 6 мес.
|от 6 мес. до 1 года
|от 1 до 2 лет
|от 2 до 3 лет
|3 года
|от 1 000 $
|0,3
|1
|1,35
|1,35
|1,35
|от 3 000 $
|0,35
|1,05
|1,4
|1,4
|1,4
|от 10 000 $
|0,35
|1,05
|1,4
|1,4
|1,4
|от 20 000 $
|0,45
|1,15
|1,5
|1,5
|1,5
|от 100 000 $
|0,45
|1,15
|1,5
|1,5
|1,5
- процентная ставка зависит не от первоначального взноса, а от суммы неснижаемого остатка, выбранного при оформлении договора;
- максимальная сумма вклада равна первоначальному взносу, увеличенному в 10 раз;
- в случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 ставки вклада, действовавшей на дату превышения;
- пониженная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 1 000 рублей, 100 долларов;
- при безналичном пополнении минимальная сумма не ограничена
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- если сумма вклада не превышает максимальную сумму (сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз; для вкладов, сумма на которых на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей/5 000 долларов максимальная сумма равна 1 млн рублей/50 000 долларов);
- если сумма выше максимальной суммы вклада, то на основную сумму проценты начисляются исходя из 2/3, на разницу между суммой вклада и максимальной суммой — 1/3 от процентной ставки по вкладу, действовавшей на дату его открытия или пролонгации
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй Онлайн» в 7235 городах России
232 749
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России
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