При выборе платежного инструмента потребители ориентируются на уровень доходов. Сегодня в банковской организации представлены пластиковые носители трех уровней: начального, классического и премиального. К последнему относят золотую кредитную карту в Хоум Кредит Банке, которая широко используется за пределами страны во время путешествий и деловых поездок.

Список требований

Чтобы пришел положительный ответ от финансового учреждения, следует соответствовать следующим условиям:

Возрастные рамки — от 21 до 68 лет;

Наличие регистрации на территории России;

Официальное трудоустройство;

Стабильный уровень заработной платы;

Российское гражданство;

Стаж работы на последнем месте — от 6 месяцев, общий — от 1 года.

Потребуется лишь отправить заявку на официальном сайте банковской структуры на производство пластика класса Gold или лично обратиться в ближайший офис компании и написать заявление по предложенной форме. Из документов необходимо предоставить паспорт и справку о размере заработной платы за последние полгода.

В процессе оформления следует сделать несколько шагов:

1. Обратиться в контактный центр организации.

2. Заполнить анкету, написать заявление и указать личные предпочтения по виду пластикового носителя.

3. Рассмотрение запроса занимает до двух дней, после чего приходит смс-сообщение о готовности или перезвонит сотрудник учреждения.

4. Привезти пакет документации в офис.

5. Забрать готовое изделие.

Основные возможности продукта

Владельцы пластика Голд чаще всего отмечают следующие достоинства платежного средства:

Оплата продукции в торговых центрах по безналичному расчету;

Совершение платежей через банкоматы и интернет ресурсы;

Переводы в другие финансовые структуры;

Использование в онлайн-режиме при подключении к электронным кошелькам;

Отслеживание баланса через мобильное приложение;

Совершение любых денежных операций и управление балансом в режиме онлайн;

Автоматические платежи на указанные номера: оплата коммунальных услуг, штрафов, рассрочек.

Также к числу преимуществ относят список возможностей, которые доступны за пределами страны. Без труда можно оплачивать покупки, услуги и счета в ресторанах, а также пользоваться дополнительными бонусами и скидками в некоторых организациях, которые работают по всему миру.

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