Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете до 10 000 руб. - не начисляются, от 10 000,01 руб. - 4% годовых 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8% Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за каждую операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН РусЮгбанка;

начисление процентов на остаток Особые ограничения карта предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии илииного документа, подтверждающую принадлежность клиента к льготной категории в соответствии с законодательством РФ. В случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, предоставление соответствующего документа не требуется Дата актуализации 06.02.2019 11:54 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.