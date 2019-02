Справка Banki.ru

ПАО «Донкомбанк» учреждено в сентябре 1990 года в Ростове-на-Дону как паевой фонд на базе местного отделения Жилсоцбанка СССР. В октябре того же года банк был зарегистрирован как КБ «Донкомбанк». В организационно-правовой форме ОАО «Донкомбанк» функционировал с июня 2002 года, когда в капитал кредитного учреждения вошел всемирно известный производитель вертолетов ОАО «Роствертол» и подконтрольные ему структуры. С приходом нового акционера клиентскую базу банка пополнили предприятия, входящие в инфраструктуру вертолетного объединения, сотрудничающие с ним, его контрагенты. В конце 2014 года оргформа была изменена на ПАО. Председателем совета директоров банка выступает директор ООО «РТК» Валерий Осколков, начавший свою работу в ОАО «Роствертол» еще в 2000 году. Отметим, что в 2004 году менеджмент «Роствертола» пытался продать непрофильный банковский актив Промсвязьбанку вслед за ОАО «Ростпромстройбанк» (см. «Книгу памяти»), однако сделка так и не состоялась. С ноября 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

На текущий момент основными акционерами и бенефициарами банка выступают ПАО «Роствертол» находящееся под контролем ГК «Ростех» (14,94%), первичная профсоюзная организация ОАО «Роствертол» (2,80%), Сергей Войленко и Светлана Багмут (по 27,82% через ООО «РЛК»), Наталья Кувакина (9,25% через АО «Звезда»), Наталья Зубкова (7,18% через АО «Марс»), Лариса Штанова (4,99%), Николай Сысоев (3,75%) и миноритарии (0,73%).

Головной офис кредитной организации расположен в Ростове-на-Дону. Сеть продаж представлена шестью дополнительными офисами (четыре в Ростове-на-Дону, по одному в Каменске и Таганроге) и двумя операционными офисами в Ростове-на-Дону. Собственная сеть банкоматов и ПВН насчитывает девять устройств. Среднесписочная численность персонала на начало 2018 года составляла 168 человек (годом ранее — 186 человек).

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, сейфовые ячейки, зарплатные проекты, корпоративные карты (MasterCard), размещение средств (депозиты), систему «Банк-Клиент», кредитование, банковские гарантии, валютные операции. Физическим лицам доступны РКО, кредитование (потребительское, ипотечное, овердрафт), интернет-банкинг, линейка вкладов, банковские карты (MasterCard), прием платежей, сейфовые ячейки, обмен валют, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», Contact), международные расчеты, монеты из драгоценных металлов.

Согласно пояснительной информации к отчетности банка за 2017 год, ключевыми клиентами банка являются обрабатывающие производства, предприятия по работе с недвижимостью, строительные компании, организации финансовой и страховой сферы, средства которых формируют большую часть остатков на счетах корпоративных клиентов. Крупнейшими заемщиками банка являются предприятия оптовой и розничной торговли, обрабатывающие производства и строительные компании. В число клиентов банка в различные периоды входили ООО «ПКФ «Новое Время», ОАО «СК «Союз», ОАО «Роствертол», ЗАО «Донаудит РФ», ЖК Совнархозовец, ОАО «ТВЦ», НПФ «Роствертол», ОАО «Торгово-выставочный центр «Роствертол», ООО «Ростовская лизинговая компания», ОАО «Горизонт», ОАО «Исток» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,8% (или 275,8 млн рублей), составив 4,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 65,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 63% до 65,6%, при этом их номинальный объем сократился на 57 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 26,1% до 22,9%, при этом их номинальный объем сократился на 215,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 479,2 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1% (или 5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,7% и 89,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,63% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 46,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 78,8% и 21,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 30% до 30,3%, при этом их номинальный объем сократился на 70,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,6% до 2,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 25,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,4% до 46,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 10 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 16,9% до 12,7%, при этом их номинальный объем сократился на 236,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,7% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 779 тыс. рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,4% до 4,6%, при этом их номинальный объем сократился на 4,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 70,1 млн рублей (или 4,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 71,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,6% до 11,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 23,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,3 млрд рублей (166,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,1 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 232,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 40,1 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 7 млн рублей.

Совет директоров: Валерий Осколков (председатель), Ольга Бугаева, Владимир Герасименко, Татьяна Кузьмина, Борис Слюсарь, Николай Сысоев, Сергей Токаренко, Юрий Трушкин.

Правление: Владимир Герасименко (председатель), Антонина Пилипко, Юрий Трушкин, Лариса Коробейникова, Татьяна Виноградова.

