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Вклады Донкомбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Донкомбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 5 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 300 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 20 000 460 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 500 460 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,95% 4 500 000 240 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,6% 5 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,2% 5 000 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,84% 300 000 460 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Донкомбанка

При подборе выгодных вкладов Донкомбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Донкомбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.