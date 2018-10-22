Справка Banki.ru

Банк был учрежден в июле 1992 года по инициативе мэрии Рязани в качестве муниципального с участием восьми ведущих предприятий и организаций города. На сегодняшний день это частный универсальный банк, заметный на рынке в своем регионе. В систему страхования вкладов банк вошел одним из первых — в октябре 2004 года. В июле 2018 года полное наименование банка было изменено с ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго» на действующее — ООО «Живаго Банк». 20 июля 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются председатель правления Алексей Рубежный (28,00%) и Любовь Шевырева (22,52%). Доли остальных акционеров не превышают 10%: Валерий Чернышев (9,91%), Алексей Косянин (9,90%), Надежда Карпова (8,22%), Алексей Галинкин (9,91%), Виктор Шарапов (4,65%), Алина Селезнева (2,13%), Владимир Майлатов (1,20%), Дмитрий Шашков (1,33%). На миноритариев приходится 2,23%. Отметим, что Любовь Шевырева, вероятно, является близким родственником президента банка Александра Шевырева.

Сеть продаж банка представлена головным отделением и двумя допофисами в Рязани, а также одним операционным офисом в Москве и одной операционной кассой вне кассового узла. Списочная численность сотрудников банка на 1 июля 2017 года составляла 174 человека. Собственная сеть банкоматов представлена 15 банкоматами и 12 терминалами.

Частным лицам банк предлагает кредиты наличными и ипотеку на готовое и строящееся жилье, вклады, платежи и денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), банковские карты (MasterCard, «Мир»), аренду сейфовых ячеек, операции с инвалютой, дистанционное обслуживание и др. Корпоративным клиентам банк предоставляет РКО, кредитование и депозиты, банковские гарантии, валютный контроль, сейфинг, обслуживание внешнеэкономической деятельности, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты и др.

В числе клиентов банка ЗАО «Амтел-Сервис», АО «Бетон», ЗАО «Жилпромсервис», ОАО «Мебельпромплюс», ЗАО «Песочинская ярмарка», АО «Теплострой» и др. Корпоративный кредитный портфель на 01.01.2018, согласно данным годовой отчетности МСФО за 2017 год, представлен следующими отраслями экономики: торговля (38,6%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11,8%), сельское хозяйство (8%), строительство (7,9%), операции с недвижимым имуществом (20,3%), транспорт и связь (1%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 8,9% (или 298 млн рублей), составив 3,6 млрд рублей на 01.01.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 58,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• доля средств физических лиц в пассивах сократилась c 61,4% до 58,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 63,5 млн рублей;

• доля средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 18,1% до 21,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 175,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных межбанковских кредитов;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 16,7% (или 606,3 млн рублей), составив 3 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 60% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 58,2% до 60%, при этом их номинальный объем сократился на 297,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,4% до 19,1%, при этом их номинальный объем сократился на 199,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 370,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 9,1% (или 37,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12,2% и 87,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,66% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 84,2% и 15,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 49,9% до 45,5%, при этом их номинальный объем сократился на 435,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,8% до 38,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 511 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,7% до 4,4%, при этом их номинальный объем сократился на 145,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 4,8% до 5,3%, при этом их номинальный объем сократился на 15,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 5% до 6,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 435,7 млн рублей (или 24%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 71,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 80,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,5% до 9,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,7 млрд рублей (119,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,2 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 97,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 32,1 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 13,4 млн рублей.

Совет директоров: Алексей Косянин (председатель), Алексей Рубежный, Денис Рябых, Иван Татанов, Валерий Чернышов.

Правление: Алексей Рубежный (председатель), Дмитрий Шашков, Алексей Галинкин, Юлия Воробьева, Илья Денисов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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