Вход

Потребительские кредиты Живаго-Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Живаго-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

6 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,00% до 3 000 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,25% до 500 000 12 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,00% до 250 000 36 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,75% до 300 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,25% до 300 000 12 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 1 000 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Живаго-Банке
8 012

Похожие продукты других банков: Зенит Сочи, Вологжанин, Проинвестбанк.

Другие продукты: Кредитные карты

Живаго-Банк кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в Живаго-Банке, включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит Живаго-Банка, мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще