Вход

Потребительские кредиты банка «Аверс»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Аверс», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,00% до 5 000 000 20 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5
Уважаемые работники банка Аверс, добрый день! В целом люди пишут только плохие отзывы, т.к. запоминаются моменты, выходящие за рамки нормального. Я не исключение. Но, в данном... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Аверс»
5 938

Похожие продукты других банков: Восточный Банк, Норвик Банк, Газэнергобанк.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще