МКК Хорошая история

выбрать город Регистрационный номер 1703046008181
Основной сферой деятельности МКК "Хорошая история" (бренд CreditStar) является предоставление краткосрочных онлайн-займов населению.

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Справочная информация
Информация о МКК Хорошая история
Регистрационный номер 1703046008181
Торговая марка
CreditStar
Адрес
443080, Самарская обл., г. Самара, шоссе Московское, д. 43 пом. 2Н
Телефон
8 (800) 222-42-62
ОГРН
1165024054183
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