Банк был учрежден в Барнауле (Алтайский край) в январе 1994 года как товарищество с ограниченной ответственностью. Впоследствии был преобразован в ООО. В число первых клиентов кредитной организации входили местные предприятия коммунального хозяйства. В 1996 году Алтайкапиталбанк приобрел статус уполномоченного банка администрации Барнаула. В том же году начал обслуживать предприятия Западно-Сибирской железной дороги.

В кризисном 1998 году кредитная организация запустила программу потребительского кредитования физических лиц. С октября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов физических лиц.

На сегодняшний день бенефициарами, оказывающими значительное влияние на банк, являются президент и член совета директоров Игорь Германенко (26,52%), его мать, член совета директоров Любовь Германенко (12,89%), а также его сестра — Ирина Лазебная (16,83%). В числе бенефициаров также Артем и Елена Гребенниковы (вице-президент и член совета директоров банка соответственно), владеющие в совокупности 17,24% в капитале, Александр Суриков и его супруга, член совета директоров Людмила Сурикова (совокупно 18,23%), Роза Матушина (6,80%) и Татьяна Янцен (1,49%).

Помимо головного офиса банка в Барнауле, сеть кредитного учреждения представлена пятью дополнительными офисами, одной операционной кассой вне кассового узла и шестью операционными офисами. Все подразделения банка осуществляют свою деятельность в домашнем регионе. Списочная численность персонала банка на начало 2018 года — 188 человек (на 1 января 2017 года — 192 человека).

Юридическим лицам предлагаются расчетно-кассовое обслуживание (в том числе дистанционное по системе «Клиент-Банк»), кредитование (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства по программе АО «МСП Банк»), лизинг, банковские гарантии, депозиты, зарплатные проекты (MasterCard), корпоративные банковские карты, сопровождение внешнеэкономической деятельности и осуществление валютного контроля, и операции с векселями.

Частным лицам кредитная организация предлагает вклады и обслуживание текущих счетов, индивидуальные кредиты под обеспечение, ипотечные кредиты по стандартам АИЖК, банковские и денежные переводы (Western Union, Contact), прием коммунальных и других платежей (система «Город»), расчетные и кредитные карты (MasterCard), виртуальные карты «Коммунальные платежи», обмен валюты.

Клиентская база банка насчитывает более 2,1 тыс. юридических лиц и предпринимателей и свыше 30 тыс. физических лиц. Приоритетным направлением деятельности банка является комплексное обслуживание и кредитование предприятий Алтайского края и республики Алтай. В числе клиентов банка крупные промышленные предприятия, организации из сферы строительства, торговли, транспорта и связи.

В число клиентов банка в различные периоды входили ООО «Малетинский каменный карьер», ОАО «Читаоблгаз», ОАО «Алтай-Холдинг», ОАО «Вега», ОАО «Запсибэлектромонтаж», ПАО «НК «Роснефть» — Алтайнефтепродукт», АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», АО «Бийский котельный завод», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 6,5% (или 227,3 млн рублей), составив 3,7 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 37,4% до 35,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 21,3% до 22,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 84,1 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 2,6% до 2,4%, при этом их номинальный объем не изменился;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 610,3 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,8% (или 22,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,5% и 83,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 51 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,98% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 66,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 83,9% и 16,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 63,1% до 66,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 283,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 1,4% до 1,3%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 22,4% до 15,8%, при этом их номинальный объем сократился на 193,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,2% до 10,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 142,2 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,9% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 3,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 283,4 млн рублей (или 12,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 85,2%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 52,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 6,5% до 5,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 16,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3 млрд рублей (119,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 587,5 млн рублей, из которых 390 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 90 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 31,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 41,4 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 29,7 млн рублей.

Совет банка: Владимир Германенко (председатель), Елена Гребенникова, Игорь Германенко, Любовь Германенко, Людмила Сурикова.

Правление: Игорь Германенко (председатель, президент), Жанна Балина, Артем Гребенников, Татьяна Морозова, Ирина Мальцева, Сергей Доровских, Светлана Свиридова, Светлана Шебалина.

