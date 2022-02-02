Все новости

НРА присвоило Алтайкапиталбанку рейтинг «ВВ|ru|»

02.02.2022 21:05
1 375
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Алтайкапиталбанк

Национальное рейтинговое агентство присвоило Алтайкапиталбанку кредитный рейтинг на уровне «ВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ. Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе НРА, рейтинг Алтайкапиталбанка на уровне «ВВ|ru|» обусловлен:

  • сильной позицией по капиталу и адекватной позицией по ликвидности;
  • высокими показателями рентабельности;
  • приемлемым качеством кредитного портфеля;
  • высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;
  • умеренной концентрацией на крупнейшей группе кредиторов.

Уровень рейтинга ограничивается:

  • невысокими рыночными позициями и темпами прироста активов банка, ограниченным доступом к источникам финансирования;
  • средними показателями диверсификации по источникам дохода и по работающим активам;
  • высоким показателем стоимости риска;
  • недостаточной степенью независимости топ-менеджмента от собственников банка (в совете отсутствуют независимые директора).

В агентстве напоминают, что приоритетным направлением деятельности Алтайкапиталбанка является комплексное обслуживание и кредитование предприятий Алтайского края и Республики Алтай (средних по величине предприятий реального сектора экономики регионального масштаба, предприятий строительной и дорожной отраслей, промышленных предприятий, предприятий торговли, транспорта, связи и здравоохранения). Крупнейшим акционером банка является его президент Игорь Германенко, совместно с родственниками контролирующий более 58% капитала.

«В планах банка — упрочнение позиций на имеющихся направлениях, поступательное и стабильное развитие с сохранением конкурентных позиций. Бренд банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионе присутствия, при этом на деятельность банка оказывает давление конкуренция со стороны федеральных банков в сфере банковских услуг, предоставляемых клиентам», — отмечается в сообщении.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Эксперт рассказал, как выгодно покупать валюту на бирже
В «Сбере» рассказали о заработках учащихся вузов на стажировках в банке
ТКБ выпустил флагманский продукт в дебетовой линейке карт
Кабмин поддержал упрощение получения статуса резидента ОЭЗ