НРА присвоило Алтайкапиталбанку рейтинг «ВВ|ru|»

Национальное рейтинговое агентство присвоило Алтайкапиталбанку кредитный рейтинг на уровне «ВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ. Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе НРА, рейтинг Алтайкапиталбанка на уровне «ВВ|ru|» обусловлен:

сильной позицией по капиталу и адекватной позицией по ликвидности;

высокими показателями рентабельности;

приемлемым качеством кредитного портфеля;

высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;

умеренной концентрацией на крупнейшей группе кредиторов.

Уровень рейтинга ограничивается:

невысокими рыночными позициями и темпами прироста активов банка, ограниченным доступом к источникам финансирования;

средними показателями диверсификации по источникам дохода и по работающим активам;

высоким показателем стоимости риска;

недостаточной степенью независимости топ-менеджмента от собственников банка (в совете отсутствуют независимые директора).

В агентстве напоминают, что приоритетным направлением деятельности Алтайкапиталбанка является комплексное обслуживание и кредитование предприятий Алтайского края и Республики Алтай (средних по величине предприятий реального сектора экономики регионального масштаба, предприятий строительной и дорожной отраслей, промышленных предприятий, предприятий торговли, транспорта, связи и здравоохранения). Крупнейшим акционером банка является его президент Игорь Германенко, совместно с родственниками контролирующий более 58% капитала.



«В планах банка — упрочнение позиций на имеющихся направлениях, поступательное и стабильное развитие с сохранением конкурентных позиций. Бренд банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионе присутствия, при этом на деятельность банка оказывает давление конкуренция со стороны федеральных банков в сфере банковских услуг, предоставляемых клиентам», — отмечается в сообщении.